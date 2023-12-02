نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي: مواجهة أتلتيكو صعبة وشتيجن مستبعد ولا أعرف ما حدث لجريزمان في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"فرق سيميوني دائمًا ما تكون صعبة للغاية في الهجوم ويدافعون كتلة واحدة وهم شديدو العدوانية، لدينا كل شيء للعب مباراة جيدة والحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف:"شتيجن مستبعد غدًا، لقد قمنا باختباره، وما زال يعاني من آلام في الظهر. سنرى الأسبوع المقبل، ولكن هو مستبعد غدًا".

وتابع:"أود أن أسلط الضوء على سيميوني. كل يوم يمر أشعر باحترام وإعجاب أكبر لتشولو، ما حققه يستحق الثناء. لقد غير تاريخ أتلتيكو وتكيف مع اللاعبين الذين لديه".

وزاد:"بالدي بخير، إنه يلعب مباريات جيدة. سيستمر في الإضافة والمشاركة وسيكون مهمًا للفريق، بغض النظر عما إذا كان كانسيلو أو كوندي أو أي شخص يلعب".

وواصل في حديثه:"كانسيلو لديه حافزٌ إضافيٌ للعب ضد أتلتيكو. أراه متحمسًا وسعيدًا وثابتًا، أنا سعيد بأدائه وطريقة تأقلمه مع المجموعة".

وأردف:"غدًا مباراة مهمة ضد منافس مباشر للفوز بالألقاب هذا الموسم. نحتاج للجماهير في أفضل حالاتها، الجماهير كانت جيدة جدًا ضد بورتو ومعهم سيكون من الأسهل علينا السيطرة على المباراة وهذا الذي يجب علينا فعله ضد فريق سيميوني".

وأشار:"بيدري قدم مباراة جيدة جدًا ضد بورتو. توقف وتحكم في الشوط الثاني. نبحث عنه كثيرا، كان هو الأكثر ركضًا في الفريق بمسافة 13 كيلومترًا تقريبًا، لقد عاد بشكل جيد بدنيًا وسيظل مهمًا للفريق".

وأوضح:"لا أعرف ماذا حدث لجريزمان في برشلونة،لم أكن معه ولم أكن زميله أو مدربه، إنه في لحظة غير عادية ويبدو سعيدًا ويصنع الفارق، هو لاعب يجب مراقبته ووضعه في الاعتبار. هو لاعب استثنائي ويعمل بجد من أجل الفريق. إنه لاعب كرة قدم رائع".

وأكد:"سعيد بالتأهل في دوري أبطال أوروبا فهذا يعني الكثير بالنسبة للنادي، الآن أنا هادئ حتى الغد، علينا أن نتنافس ضد منافس كبير وضد مدرب عظيم، في لحظة رائعة من المستوى ولديهم الثقة في الفوز مثلنا تمامًا. الفريق مستعد للمنافسة بشكل جيد".

وشدد:"أنا أؤمن بالفريق وبما لدينا، نأمل أن يأتي لاعب مثل فيتور روكي. سيكون مهمًا ومثيرًا للاهتمام للمجموعة، إنه سيساعدنا، لكن لا يزال من المبكر رؤية كيف ستسير الأمور".

وأشار:"إذا حققنا الفوز غدًا فسنُضيف المزيد من النقاط لكن الدوري طويل جدًا، نريد تقليص الفارق".

وأوضح:" نحن نتأخر بأربع نقاط عن فريقين متصدرين. سيتعين علينا الاستمرار إذا لم تسير الأمور على ما يرام، لكن سنستمر".

واستمر في حديثه:" نعتقد أنه يمكننا تقديم أداء جيد. مباراة بورتو كانت جيدة جدًا، ليس ممتازة لكن الشوط الثاني كان جيدًا للغاية".

وأثنى على لاعبه ليفاندوفسكي قائلًا:"روبرت آلة، إنه لا يتوقف عن العمل، لديه الإيمان المستمر، كل يوم يعمل ويتحسن، إنه مثل الروبوت".

وزاد:"إنه يتدرب ويتدرب، سيسجل الأهداف، إنه ليفاندوفسكي، إنه أفضل مهاجم لدينا، ليس لدينا أي شك. يجب أن نرعاه أكثر. وأن نقوم بإعداد الفريق أكثر حتى يتمكن هو من إنهاء المباراة، إنها مسألة وقت".

وشدد:" أنا لست قلقا، أنا قلق كيف أننا سنكون أكثر فعالية كفريق. هذا ما يحتاج إلى تحسين".

وأوضح:"أرى أن جميع مهاجمينا قادرون على تسجيل المزيد من الأهداف... رافينها، لامين، فيران، روبرت وبالطبع جواو أيضا. ولكن يوجد غير الهدف قصص الضغط والتمركز التي يقوموا بها بشكل ممتاز".

وأشار:"الجماهير ستكون مهمة للغاية خاصة غدًا، مباراة ضد منافس مباشر على الدوري، الأمر صعب ونحن بحاجة للجماهير".

وأكمل:"كانسيلو يُقدم لنا الكثير من الخيارات، كذلك روبيرتو، كوندي، بالدي، أراوخو، هذا شيء إيجابي جدًا".

وأتم تصريحاته:"أشعر بثقة تامة من الرئيس ومن ديكو، لم أشعر يومًا أن منصبي على المحك".

