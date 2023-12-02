نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر والقنوات الناقلة لها.
- موعد مباريات اليوم
الاخدود ضد الاتفاق 5:00.
الفتح ضد الطائي 5:00.
الشباب ضد التعاون 8:00.
الرائد ضد الوحدة 8:00.
- ترتيب الدوري السعودي
1- الهلال 41 نقطة
2- النصر 34 نقطة
3- الأهلي 30 نقطة
4- الاتحاد 28 نقطة
5- التعاون 25 نقطة
6- الفتح 24 نقطة
7- الاتفاق 23 نقطة
8- ضمك 21 نقطة
9- الفيحاء 19 نقطة
10- الوحدة 19 نقطة
11- الشباب 16 نقطة
12- الرياض 16 نقطة
13- الطائي 14 نقطة
14- الخليج 13 نقطة
15- أبها 13 نقطة
16- الاخدود 10 نقاط
17- الرائد 9 نقاط
18- الحزم 8 نقاط
- هدافي الدوري السعودي
1- رونالدو 15 هدف
2- ميتروفيتش 13 هدف
3- نكودو 11 هدف
4- كريم بنزيما 9 أهداف
5- مالكوم 9 أهداف