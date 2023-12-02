نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرصة الأخيرة.. ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي بقرار نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير صفقة القرن المنتظرة، والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وفشلت مفاوضات إدارة العملاق المدريدي مع نجم سان جيرمان في المواسم الماضية، بعد تمسك الخليفي ببقاء اللاعب.

- ريال مدريد يفاجئ كيليان

وذكر موقع "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد قررت تقديم عرضا وحيدا في انتقالات يناير القادمة، للحصول على خدمات اللاعب، بعد مواسم طويلة من المفاوضات.

وتابع الموقع الإسباني، أن الريال سينتظر قرار اللاعب وإدارته الأخير في هذا الملف، أي أن أي رفض أو مماطلة في المفاوضات، سوف ينهي مسؤولو الريال هذه القصة نهائيا.

وتراقب إدارة الملكي مؤخرا، وضع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل وجود أصوات عديدة تنادي بالتعاقد مع المهاجم المتألق، حال فشل صفقة مبابي هذا الموسم.