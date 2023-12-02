عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشبكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نواذيبو في إطار لقاءات بطولة دور المجموعات من دوري الأبطال.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة نواذيبو

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء اليوم على استاد شيخا بيديا في العاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس