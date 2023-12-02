ختام السباق السابع لسباقات الخيل بالرحبة بولاية بركاء

اشتمل على ثمانية أشواط

تصوير ـ راشد الطوقي وناصر العبيداني

نظَّم الاتحاد العُماني للفروسية والسباق (نادي سباق الخيل) السباق السابع للموسم الحالي وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء، اشتمل السباق على ثمانية أشواط؛ خمسة منها للخيول العربية الأصيلة وشوط للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلِّي وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة، وجاءت نتائجها على النحو الآتي:

الشوط الأول

تُوِّج بسباق ولاية مطرح للخيول العربية الأصيلة (الإنتاج المحلي) لمسافة 1200 متر المهر أس أس آر مبدع لمالكه سالم بن سعيد الرشيدي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه خالد بن سيف المالكي، وحلَّت في المركز الثاني الفرس مسك الختام لمالكها محمد بن علي السعدي وفارسها عبدالله بن حمد الصواعي ومدربها سعيد بن سالم البلوشي، وحصلت على المركز الثالث المهرة ارتكاز عُمان لمالكها يوسف بن سباع الحوسني وفارسها آدم بن طالب البلوشي ومدربها محمد بن أحمد العجمي.

الشوط الثاني

سباق ولاية السيب للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر، فاز بالمركز الأول الحصان سكوت باين لمالكه صاحب السُّمو السَّيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه آدم بن طالب البلوشي ومدربه أحمد بن إبراهيم البلوشي، وجاء الحصان المقدام بالمركز الثاني لمربط صحار للخيول العربية وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه نبراس بن سالم السيابي، واحتل المركز الثالث الحصان ريليس ذا بيست لإسطبلات المتمرد وفارسه أحمد بن سالم السيابي ومدربه كهلان بن محمد البلوشي.

الشوط الثالث

سباق ولاية بوشر للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، حققت صدارة الشوط الفرس أس أس آر شعلة لمالكها سالم بن سعيد الرشيدي وفارسها حمد بن سلطان المالكي ومدربها خالد بن سيف المالكي، تلتها في المركز الثاني الفرس بي إف عزائم لمالكها حمود بن سيف الرقادي وفارسها يحيى بن جمعة الحمداني ومدربها أحمد بن حمود الرقادي، أمَّا المركز الثالث فكان من نصيب الفرس أس أس آر أمينة لمالكها سالم بن سعيد الرشيدي وفارسها أحمد بن محمد السيابي ومدربها خالد بن سيف المالكي.

الشوط الرابع

سباق ولاية قريات للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، تُوِّجت بالمركز الأول الفرس منصفة للخيالة السُّلطانية وفارسها محمد بن محمود الفارسي ومدربها فهد بن عبادي الحجري، وحصلت على المركز الثاني الفرس كريمة أي لمالكها هزاع بن سعيد الشعيبي وفارسها حمد بن سلطان المالكي ومدربها عبدالله بن سيف المالكي، وحلَّ ثالثًا الحصان آر بي شارك لمالكه حسن بن خميس الفارسي وفارسه أحمد بن سالم السيابي ومدربه محمد بن إبراهيم الفارسي.

الشوط الخامس

منفردًا بالصدارة وبفارق جيِّد عن أقرب منافسيه، تُوِّج الحصان المجهز بلقب شوط سباق ولاية العامرات للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر لمالكه عبدالسلام بن سالم المشايخي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه سلطان بن خلفان العلوي، وجاء في المركز الثاني جرافيتي ماستر لمالكه سالم بن سعيد اليزيدي وفارسه آدم بن طالب البلوشي ومدربه أحمد بن خميس اليزيدي، وحقق المركز الثالث الحصان إتمام لمالكه ومدربه خالد بن حمد الحجري وفارسه إبراهيم بن خميس الهنائي.

الشوط السادس

سباق ولاية مسقط للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، فاز بالمركز الأول الحصان نيسال الشام لمالكه محمود بن عبدالرحيم الرئيسي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه محمد بن عيسى البلوشي، وحلَّ ثانيًا الحصان موعود الشام لمالكه هلال بن علي الخليلي وفارسه آدم بن طالب البلوشي ومدربه موسى بن محمد البلوشي، وحصل الحصان زمان مسقط على المركز الثالث لمالكه خالد بن محمد بن خسروزمان وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه حمد بن سعيد السعيدي.

الشوط السابع

سباق ولاية بركاء للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر، احتلت المهرة جمرة أس بي المركز الأول لمالكها إسطبلات المشايخي وفارسها أحمد بن سالم السيابي ومدربها نبراس بن سالم السيابي، تلاها في المركز الثاني المهر أصيل نحيز لمالكه زاهر بن عامر الغنيمي وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه عامر بن سالم الغنيمي، وجاء بالمركز الثالث المهر أم آر الأدهم لمالكه سيف بن ناصر الطيواني وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه أشرف بن درويش الحمادي.

الشوط الثامن

سباق ولاية المصنعة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر، حقق المركز الأول الحصان فلانتينو لمالكه محمد بن سعود الخليلي وفارسه أحمد بن محمد السيابي ومدربه حسين بن علي السنيدي، وجاء بالمركز الثاني الحصان العريش لمالكه محمد بن حمدان المعمري وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه مروان بن حمود البلوشي، وحلَّ ثالثًا الحصان بشار إبراء لمالكه حافظ بن علي المسكري وفارسه خالد بن محمود البلوشي ومدربه محمد بن سالم الغنيمي.

التتويج والختام

وفي ختام كلِّ شوط تمَّ تتويج الفائزين بالمراكز الأولى تكريمًا لهم على تحقيقهم المركز الأول.