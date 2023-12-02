ختام بطولة سباعيات القدم بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري

عبري ـ من سعيد الغافري:

تصوير ــ عثمان المقبالي :

اختتمت بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري أمس الأول بطولة الجامعة لسباعيات كرة القدم برعاية الدكتور الأمير بن ناصر العلوي مساعد رئيس الجامعة بعبري، التقى في المبارة النهائية كلٌّ من فريق اتحاد جدة وفريق الريان. وتمكَّن فريق اتحاد جدة من كسب المباراة بهدفين نظيفين ليتوَّجَ بكأس هذه البطولة، فيما جاء فريق الريان وصيفًا له.

بعدها قام راعي المناسبة بتكريم المنظِّمين والداعمين للبطولة، كما كرَّم الفائزين بالجوائز الفردية، حيث حصل الطالب الفيصل الهنائي لاعب فريق الريان على جائزة أفضل حارس والطالب أمير البلوشي لاعب فريق اتحاد جدة على جائزة أفضل لاعب، فيما حصل الطالب يوسف الشكيلي لاعب فريق الوطن على جائزة هداف البطولة، كما تم تكريم فريق الريان الحاصل على المركز الثاني، وتتويج فريق اتحاد جدة بكأس البطولة.

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