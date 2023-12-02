ختام ماراثون العمانية للنطاق العريض بمحافظة الظاهرة

اختتم بولاية عبري بمحافظة الظاهرة سباق ماراثون العُمانية للنطاق العريض للمحافظات في نسخته الأولى، والذي نظَّمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الاتحاد العُماني لألعاب القوى، وبرعاية رسمية من الشركة العُمانية للنطاق العريض. رعى فعاليات السباق سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة بحضور عدد من المسؤولين وجمع من الجماهير والمشجعين من مختلف ولايات المحافظة. ويأتي إقامة ماراثون المحافظات بتوجيهات من صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وتماشيًا مع رؤية «عُمان 2040»، حيث يأتي هذا التوجُّه من أجل إيجاد منصَّة للعدَّائين في جميع أنحاء سلطنة عُمان، تعزيزًا للشراكة المجتمعية لمختلف الفئات العمرية لتبنِّي نمط حياة صحي. وأقيم الماراثون في ثلاثة مسارات وهي مسار مسافة 10 كيلومترات للفئة العمرية 15 سنة فما فوق للجنسين، ومسار 6 كيلومترات للفئة العمرية من 12 سنة وأعلى للجنسين، كما أقيم مسار لفئة الأطفال من سن 7 إلى 12 سنة للجنسين. ويهدف تنظيم سباق الماراثون من أجل إيجاد فعالية رياضية لتصبحَ أيقونة مجتمعية عالية الجودة مستدامة، إلى جانب غرس ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع العماني ليصبحَ أسلوب حياة وتحسين فرص ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية لشرائح المجتمع، إضافة إلى تفعيل الاستخدام الأمثل للمرافق والمنشآت الرياضية وتعزيز التعاون البناء بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب والمؤسسات الحكومية والخاصة انطلاقًا من قِيَم التكامل والشراكة الفعالة. كما تضمَّن برنامج فعاليات الماراثون إقامة قرية ترفيهية والتي تضمنت فعاليات مختلف للجمهور والحضور، إلى جانب أنشطة للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة. وفي ختام فعاليات الماراثون، قام راعي الختام بتتويج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف مسارات السباق، حيث حصل على المركز الأول في سباق عشرة كيلومترات للرجال العدَّاء عبدالله القريني، وجاء في المركز الثاني سالم الراشدي، وحلَّ محمود الجشمي في المركز الثالث، وفي سباق الإناث لعشرة كيلومترات فازت بالمركز الأول رانيا الحسينية، وحصلت على المركز الثاني راحلة عبدالله، ونالت المركز الثالث أماني الفليتية، وفي سباق الرجال لمسافة 6 كيلومترات خطف المركز الأول مولاي الطاهري، وجاء في المركز الثاني مختار الهنائي، والمركز الثالث جمعة العواد. وفي سباق 6 كيلومترات للإناث فازت بالمركز الأول هدى النعيمية، وحصلت على المركز الثاني مها المرزوقية، ونالت المركز الثالث براءة السكيتية، وفي سباق الأطفال للذكور فاز بالمركز الأول أيمن الكلباني وجاء في المركز الثاني خالد المقبالي، وحلَّ محمد العواد في المركز الثالث، وفي سباق الأطفال للإناث فازت بالمركز الأول آية السكيتية والمركز الثاني آية الهنائية، والمركز الثالث هلين السيابية.