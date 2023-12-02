بعد الجولة السادسة من الدوري نجحت طائرة السيب في التحليق في صدارة الترتيب العام لدَوْري عام الكرة الطائرة بعد ختام الجولة السادسة والتي أقيمت يوم أمس الأول عبر أربعة لقاءات كان أهمها لصحار في الصدارة، فيما لم تستفد بعض الفِرق من تلك الجولة لتبقى في مراكزها التي انطلقت منها بمنافسات الدَّوْري.

وتمكنت طائرة السيب من إبعاد طائرة السلام من المنافسة على صدارة الترتيب العام بعد أن التقى الفريقان في تلك الجولة، نجح خلالها لاعبو السيب في الفوز في ذلك اللقاء بنتيجة 3/‏1، لم يجد السيب صعوبة كبيرة في الحصول على النقاط الثلاث والتي وضعت الفريق في المركز الأول في الترتيب العام برصيد 18 نقطة، فيما تجمَّد رصيد طائرة السلام عند النقطة الـ15 وفي المركز الثاني في الترتيب العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة السيب تحلق عاليا فـي صدارة الترتيب واستقرار بقية الفرق فـي مراكزها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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