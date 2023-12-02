أنور الحبسي يختار قائمة منتخبنا الوطني المشاركة فـي بطولة اتحاد غرب آسيا بمحافظة ظفار

يبدأ مشواره بملاقاة نظيره اللبناني

يعود منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم للتجمع من جديد للدخول في معسكره الداخلي الذي سيقام خلال الفترة من 6 إلى 20 من الشهر الجاري استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين والتي تستضيفها محافظة ظفار على أرضية استاد السعادة خلال الفترة من 11-20 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضمُّ بجواره منتخبات العراق واليمن ولبنان، والمجموعة الثانية تتكون من منتخبات السعودية وسوريا والأردن والإمارات. وسيتأهل الأول والثاني من كلِّ مجموعة إلى الدَّوْر النصف النهائي في المسابقة.

وقد اختار المدرب الوطني أنور الحسبي ومساعده مصعب الضامري 24 لاعبًا للدخول في المعسكر والمشاركة في البطولة، وهي نفس العناصر التي حققت لقب البطولة العربية المدرسية مؤخرًا بجمهورية مصر العربية وهم: عبدالعزيز بن محمد البلوشي (الخابورة) وقصي بن جميل المشايخي وفهد بن جميع المشايخي وزياد بن علي المطاعني (جعلان) وأصيل بن أحمد الحبسي (المضيبي) وعلي بن إبراهيم العويني (صحم) وإبراهيم بن بدر الشامسي وراشد بن سليمان السليمي (فنجاء) ووقاص بن أسعد الأزكي وإبراهيم بن سالم التميمي والحسن بن علي القاسمي (مسقط) ورياض بن محمد الطارشي (الشباب)، ومعاذ بن يونس الهنائي (الرستاق) واليزن منصور البلوشي وفراس بن بدر السعدي ومحمد بن ناصر الصالحي والوليد بن خالد البريدعي ويزن بن محمد الخالدي (السويق) ومحمد بن يعقوب المشايخي (صور) وسليمان بن داود الخروصي (السيب) وسليمان بن أحمد المحروقي (البشائر) والمعتصم بن خالد المقبالي وأحمد بن سالم العمراني (صحار) وملهم بن طائر بيت مبارك (الاتحاد). وسوف تنطلق يوم 11 من الشهر الجاري بإقامة مباراتين، حيث يستهل منتخبنا مشواره في البطولة بملاقاة المنتخب اللبناني في الساعة الثامنة مساء، ويسبق مباراة منتخبنا المباراة الأولى التي تجمع العراق مع اليمن في الساعة الخامسة مساء، وفي يوم 12 ديسمبر تقام مباراتان الأولى بين السعودية وسوريا في الساعة الخامسة مساء، والمباراة الثانية بين الإمارات والأردن في الساعة الثامنة مساء، ويوم 13 ديسمبر مواجهة لبنان مع العراق ومنتخبنا مع اليمن، ويوم 14 ديسمبر تقام مباراتان الأولى تجمع الأردن مع السعودية وسوريا أمام الإمارات، فيما يشهد يوم 15 لقاء اليمن ولبنان، ومنتخبنا والعراق، وبعد ذلك يختتم دَوْر المجموعات بعدها بيوم بلقاء سوريا والأردن ولقاء الإمارات مع السعودية. وبعدما يخصص يوم 17 للراحة، تقام يوم 18 ديسمبر الذي يليه مباراتا الدَّوْر قبل النهائي بين أول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية، وبين أول المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى، وأخيرًا ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم 20 ديسمبر الجاري.