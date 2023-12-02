فـي كأس جلالته لكرة القدم حصل فريقا النصر وبهلاء على بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من مسابقة كأس جلالته لكرة القدم بعد فوزهما في مباراة الإياب للمسابقة، حيث تمكَّن فنجاء من تجاوز النصر بنتيجة هدفين دون مقابل على ملعب استاد السعادة الرياضي، بعد أن انتهى لقاء الذهب لصالح النصر بنتيجة 2/‏1. وجاءت أهداف النصر عبر اللاعبين وليد المسلمي وكارتر. وفي اللقاء الثاني نجح بهلاء في التأهل على حساب عبري بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب اليمني أنيس المعاري في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب المَّجمع الشبابي بعبري. وكان لقاء الذهاب انتهى بتعادل الفريقين 2/‏2 وقدَّم الفريقان خلالها مباراة جميلة، كان التنافس والإثارة حاضرَيْنِ حتى نهاية اللقاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر وبهلاء يتأهلان إلى المربع الذهبي على حساب فنجاء وعبري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.