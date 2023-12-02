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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة بطا والطيران في دوري القسم الثالث

انتهت مباراة بطا والطيران بهزيمه بطا بثانية نظيفه في الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة



خاض بطا المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أحمد ربيع

خط الدفاع:إيهاب محمد،دونجا، قشطة، محمد صلاح



خط الوسط:أحمد عادل ،أبوبكر،محمد يوسف ،محمد عماد

خط الهجوم: محمد صباحي

سوكسك



بينما تشكيل الطيران كان مكون من

حراسة المرمى: محمد إبراهيم خط الدفاع:نادر ربيع،وائل مصطفى،أحمد حسين،أدهم طه

خط الوسط:زياد محمد،إسلام مصطفى،أحمد إبراهيم،أحمد أحمد



خط الهجوم:محمد حمدي،كريم محمد

شهد الشوط الثاني تقدم فريق الطيران بالهدف الأول في الدقيقة 3 أحرزه محمد حسن

وجاء الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع أحرزه "حتاتا".

أدار تحكيم اللقاء الحكم "أحمد سامي وعاونه كلًا من 'أحمد درديدري، أحمد حسن منطقة القاهرة، المراقب نادر ذكي.

الفوز يرفع رصيد الطيران إلي14 نقطة ويتجمد رصيد بطا عند النقطة 4 في المركز الأخير.