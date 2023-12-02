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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباراة الأهلي ويانج افريكانز في تمام السادسة مساء اليوم 2 ديسمبربتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة التي تضم معهما أيضًا ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في 10 مباريات، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات، بينما فاز يانج أفريكانز في مباراة واحدة، وتعادلا في 3 مباريات.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام يانج أفريكانز اليوم في دوري ابطال افريقيا

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سجل مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز:

التاريخ الملعب النتيجة 1982-09-27 ستاد القاهرة الدولي الأهلي 5-0 يانج أفريكانز 1982-10-04 ملعب بنيامين مكابا يانج أفريكانز 1-1 الأهلي 1998-03-04 ملعب القاهرة الدولي الأهلي 3-0 يانج أفريكانز 1998-03-11 ملعب بنيامين مكابا يانج أفريكانز 0-2 الأهلي 2014-02-25 ملعب القاهرة الدولي الأهلي 1-0 يانج أفريكانز 2014-03-04 ملعب بنيامين مكابا يانج أفريكانز 1-0 الأهلي 2023-12-02 ملعب بنيامين مكابا الأهلي 2-1 يانج أفريكانز

أبرز مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز:

مباراة الذهاب في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 1982، والتي انتهت بفوز الأهلي 5-0، حيث سجل أهداف الأهلي كل من جمال عبد الحميد هدفين، ومجدي عبدالغني هدفين، ومصطفى عبده هدفًا.

مباراة العودة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 1982، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث سجل هدف الأهلي جمال عبد الحميد.

مباراة الذهاب في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 1998، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-0، حيث سجل أهداف الأهلي كل من عماد متعب هدفين، ووائل جمعة هدفًا.

مباراة العودة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 1998، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0، حيث سجل هدفي الأهلي كل من عماد متعب هدفًا، ومحمد أبو تريكة هدفًا.

مباراة الذهاب في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2014، والتي انتهت بفوز الأهلي 1-0، حيث سجل هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

مباراة العودة في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2014، والتي انتهت بتعادل الأهلي 1-1، حيث سجل هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

مباراة الذهاب في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1، حيث سجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف هدفين، وكينجسلي أوكاري هدفًا.

تشكيل فريق النادي الاهلي اليوم امام يانج افريكانز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجاء على دكة البدلاء كلا من:-

مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد.