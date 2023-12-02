نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. شاهد وصول لاعبي الأهلي لملعب مواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملعب بنيامين مكابا، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وصول لاعبي الأهلي لملعب مواجهة يانج أفريكانز

ويرتدي لاعبو الأهلي الزي التقليدي للفريق، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل.

كما يرتدي لاعبو فريق يانج أفريكانز طاقمًا مكون من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الرمادي.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب بنيامين مكابا، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أفريكانز

وتبث مواجهة الأهلي ضد يانج أفريكانز عبر شاشة قنوات beIN Sports HD6 مباشرةً.

ويدخل النادي الأهلي المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، عقب فوزه على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد.

كما يحتل يانج أفريكانز المركز الأخير، دون نقاط، عقب تلقيه الهزيمة من فريق شباب بلوزداد الجزائري عليه.