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أحمد جودة - القاهرة - فوز بنى سويف وتوت عنخ امون بالجولة 7 بالمجموعة 4 بالقسم الثالث

أنتهت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف، فيما تختتم لقاءات الجولة عصر الاحد بإقامة مباراة وحيدة.



حيث حقق نادى بنى سويف فوز بهدف نظيف على نظيره مركز شباب الفيوم بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل، واحرز محمد عادل هدف بنى سويف الوحيد بالدقيقة 30 بالشوط الأول، وحصل كلا من مندى سعيد وحسام حسن ومحمد ناصر وبهاء ربيع ومحمود سمير لاعبي بنى سويف ومحمود سويف لاعب مركز شباب الفيوم على الكارت الاصفر فيما حصل احمد معوض مدير فنى بنى سويف واحمد رمضان مدير فنى مركز شباب الفيوم على الكارت الاحمر،وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من ايمن سنوسي وعاونه محمد حامد ومحمد عمار واكرم عبد المرشد مراقب مسابقات، ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 16 فيما توقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 7 نقاط.



وتعادل سلبيا نادى اهلى الغرق أمام نظيره مركز شباب ابشواى بملعب ساحة الفيوم، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 8 نقاط فيما ارتفع رصيد مركز شباب ابشواى للنقطة 13.

فيما سقط مركز شباب سمسطا فى فخ الخسارة بهدف نظيف بملعبه أمام ضيفه توت عنخ امون ، ليتوقف رصيد مركز شباب سمسطا عند 10 نقاط فيما ارتفع رصيد توت عنخ امون للنقطة 21.

وحقق مركز شباب سنورس فوزا بنتيجة 5/2 على نظيره نادى مطرطارس، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 15 فيما توقف رصيد مطرطارس عند نقطة وحيدة.



مباريات الاحد:

حيث تختتم لقاءات الجولة بإقامة مباراة وحيدة حيث يستضيف مركز شباب اطسا نظيره نادى ابو كساة بملعب الساحة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للتقدم لمنطقة الامام، ويحتل اطسا المركز التاسع برصيد 3 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز الثامن برصيد 4 نقاط.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 21 نقطة.

2 - بنى سويف 16 نقطة.

3 - سنورس 15 نقطة.

4 - ابشواى 13 نقاط.

5 - سمسطا 10 نقاط.

6 - اهلى الغرق 8 نقاط .

7 - مركز شباب الفيوم 7 نقاط.

8 - ابو كساة 4 نقاط.

9 - اطسا 3 نقاط .

10 -- مطرطارس نقطة.