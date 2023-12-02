لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد يوسف أوباما قبل انطلاق مران اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد يوسف أوباما قبل انطلاق مران اليوم استعدادًا لمواجهة سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقدم اللاعبين والجهاز الفني التهنئة ليوسف أوباما بعيد ميلاده قبل انطلاق مران اليوم في لافته طيبة.

يحتل نادي الزمالك المركز السادس برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.