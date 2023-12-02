نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إن الله يبتلي من يحب".. أول تعليق لـ بونا سار بعد إصابة الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بونا سار لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، عقب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وقام بايرن ميونخ بالإعلان عن إصابة بونا سار بتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، التي تعرض لها، أثناء التدريبات، وسيغيب عن الفريق لعدة أشهر قادمة.

وسيغيب بونا سار لمدة لا تقل عن 6 أشهر عن الملاعب ما يعني نهاية موسمه مع الفريق البافاري.

ماذا قال بونا سار عن إصابة الصليبي؟

ونشر اليوم بونا سار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "ليست أخبارًا جيدة أو توقيتًا جيدًا لسوء الحظ، لكني أريد أن أخبركم أن العملية سارت بشكل جيد جدًا".

وأكمل: "إن الشكوى من ذلك والحزن على مصيري لن يكون أفضل طريقة للمضي قدمًا في عملية الشفاء هذه، وما زلت مقتنعًا ومقتنعًا بقوة بأنه للعودة بشكل أسرع وأقوى لن يكون هناك شيء أكثر أهمية الآن من العقل".

واختتم: "أشكركم من أعماق قلبي على الرسائل العديدة التي تلقيتها منكم، إن الله يبتلي من يحب، آراكم قريبًا".