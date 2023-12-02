نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون اليوم السبت 2/12/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون اليوم السبت 2/12/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون

فاز نادي أرسنال على نظيره فريق وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب" الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من البريميرليج.

أهداف مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون

تمكن بوكايو ساكا من تسجيل هدف أرسنال الأول في شباك وولفرهامبتون في الدقيقة السابعة من عمر.

وسجل أوديجارد هدف أرسنال الثاني في شباك وولفرهامبتون في الدقيقة الثلاثة عشر من عمر الشوط الأول.

وجاء ماثيوس كونها في الدقيقة السادسة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف وولفرهامبتون الأول.