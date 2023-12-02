"ستظلوا بيننا تشهدوا النصر المبين".. جماهير الأهلي تدعم فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير الأهلي، على دعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، في مدرجات ملعب "بنجامين مكابا الوطني"، الذي يحتضن لقاء المارد الأحمر ضد يانج أفريكانز التنزاني.



ورفعت جماهير الأهلي الموجودة في مدرجات ملعب بنيامين مكابا الوطني، لمؤازرة المارد الأحمر، لافتة لدعم شهداء فلسطين، كُتب عليها: "بأرواحكم الطاهرة يزيد اليقين.. ستظلوا بيننا تشهدوا النصر المبين".

ويحل الأهلي ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعت بينهم الأن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.