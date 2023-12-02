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أحمد جودة - القاهرة - بأقدام باكوم زوزوا..يانج أفريكانز يفسد على الأهلي طعم الفوز في دوري أبطال إفريقيا

"رأسية برسي تاو لم تكن كافية"..نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا..حل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره أفريكانز التنزاني اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهم.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، منها الخدمات الرياضة ضمن "دوت الخليج الرياضي" نستعرض لكم في السطور التالية كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في أبطال إفريقيا.

الشوط الاول لم يكن سهلاً علي المارد الأحمر حيث بدأ فريق يانج افريكانز المباراة بإستحواذ وضغط محاولاً استغلال ظروف اللقاء من حيث اللعب في عقر داره ووسط جماهير من أجل مباغتة الأهلي بهدف مبكر يربك حسابات الفريق الأحمر.

وبالفعل خلق فريق يانج أفريكانز فرص امام الاهلي، حيث تصدي الشناوي بقدمه لإنفراد تام لمهاجم فريق يانج افريكانز اس كي في الدقيقة العاشرة، ليحافظ علي نظافة شباكه ويبقي علي سلبية النتيجة.

نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الدوري الإفريقي

ولكن لم ينتظر الأهلي كثيراً من أجل الظهور هجومياً وخلق فرص للتسجيل، حيث اضاع حسين الشحات بعد مرور تلت ساعة من بداية اللقاء كرة سهلة أمام الشباك الفارغ بعد عرضية رائعة من كهربا، ولكن لم يستطع الشحات احرازها بعدما اطاح بها أعلي المرمي.

واستمرت محاولات الفريق التنزاني علي مرمي الشناوي، حيث حالف التوفيق المارد الأحمر في كرة خطيرة أهدرها أيضاً اللاعب اس كي مجدداً بعدما تلقي عرضية من الجبهة اليسرى حاول أن يسكنها بيسراه في شباك الشناوي ولكن لحسن حظ الفريق الأحمر مرت الكرة بجوار القائم الأيمن للشناوي لتستمر النتيجة بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الدوري الإفريقي

استمر الضغط والمحاولات من قبل الفريق التنزاني، ولكن صمود دفاعات الأهلي حافظت علي النتيجة وعلي نظافة شباك الشناوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تسجيل أي أهداف.

بدأ الاهلي الشوط الثاني بشكل مغاير وبضغط شديد حيث اضاع كهربا أولي فرص الشوط بعدما وضعه أليو ديانج بتمريرة رائعة في موضع تسجيل لا يعوض، ولكن تدخل الدفاع وضاعت اولي فرص الاهلي في الشوط الثاني.

ولكن عقب فرصة كهربا مباشرةً اطاح رامي ربيعة بفرصة اخري من ركنية رائعة لكن لم يتقن رامي ربيعة الرأسية ليهدر ثاني فرص الأهلي في الشوط الثاني.

اطاح اللاعب كريم فؤاد بأخطر فرص الأهلي في الدقيقة 72، بعدما انفرد انفراد تام بالحارس الذي تصدي لها ورفض ان تسكن شباكه أهداف.

وفي الدقيقة 86 سجل بيرسي تاو هدف قاتل للأهلي، بعدما أخطأ المدافع في تشتيت الكرة ليحولها بيرسي تاو برأسه في الشباك.

ولكن كثف الفريق التنزاني محاولاته من أجل التعديل وبالفعل في الدقيقة الأولي من المحتسب بدل الضائع استطاع اللاعب زوا زوا تسجيل هدف التعادل بتسديدة رائعة لم يدركها الشناوي، لتعود المباراة لنقطة الصفر مجدداً بتعادل ايجابي هدف لكل فريق. وينتهي اللقاء بهذه النتيجة ليحصد كل فريق نقطة وحيدة فقط من هذه المباراة المثيرة.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز





يقام لقاء النادي الأهلي ويانج أفريكانز على ملعب "بنجامين مكابا الوطني"، في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة.

تفاصيل مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

البطولة: دوري ابطال افريقيا

المنافسين: الأهــلي ضد يانج أفريكانز

توقيت المباراة: 6:00 مساءً

ملعب المباراة: بنجامين مكابا الوطني

القنوات الناقلة: beIN SPORTS 6HD

المعلق: علي محمد علي.

المباراة الأولى للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا



يشار إلى أن حقق النادي الفوز في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا على نظيره ميدياما الغاني بنتيجة (3-0).

آخر مباراة جمعت الأهلي ويانج أفريكانز

آخر مباراة جمعت بين الأهلي ويانج أفريكانز في " تنزانيا " إنتهت بالتعادل 1-1 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال افريقيا عام 2016.