نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا مباراة نارية اليوم، حيث واجه فريق الأهلي، فريق يانج افريكانز في مواجهة مرتقبة، وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

وانتهي لقاء النادي الأهلي اليوم ضد فريق يانج أفريكانز التنزاني، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وذلك في اللحظات النهائية من عمر اللقاء، حيث أفسد لاعب فريق يانج فوز الأهلي في الوقت البدل الضائع بعد أن سجل هدف التعادل في شباك المارد الأحمر.

نتيجة مباراة الأهلي ويانج إفريقيا

فبدأ النادي الأهلي المباراة بشكل لم يتناسب مع أجواء المباراة، خاصة لأن فريق يانج أفريكانز التنزاني كان يتمتع بعنصر الأرض والجماهير، مما جعله يسيطر على مجريات الشوط الأول، ولكن جميع محاولات التسجيل باتت تكلل بالفشل، فانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ظلت أجواء المباراة هادئة حتى كاد أن ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ولكن سجل بيرسي تاو هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني، مما جعل أجواء المباراة تزداد إثارة، ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، وبداية الوقت البدل الضائع، تمكن اللاعب زوازوا من تسجيل هدف التعادل لصالح فريق يانج أفريكانز التنزاني

موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز

مباراة الأهلي ويانج افريكانز أقيمت في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، على ملعب بنيامين مكابا، بدار السلام في تنزانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج افريكانز

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 6 لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا.

غيابات محتملة للأهلي في مواجهة يانج افريكانز

من المحتمل أن يغيب اللاعب محمد عبدالمنعم، عن لقاء الأهلي ويانج افريكانز، بعد إصابته في قدمه أثناء التمرين، ويأمل الأهلى أن تكون إصابته خفيفه كى يستطيع المشاركة في المباراة أمام يانج أفريكانز، الليلة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يتصدر النادي الأهلي مجموعاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإليكم الترتيب التالي قبل مباراة الأهلي ويانج افريكانز: