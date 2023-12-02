شريف عبد المنعم: هذا سبب تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز

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أحمد جودة - القاهرة - قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أن النادي الأهلي أضاع فرصة عديدة أمام يانج أفريكانز التنزاني وكان من الممكن أن يحقق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

شريف عبد المنعم يكشف أسباب تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز

وصرح شريف عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي "على قناة "الأهلي":"تغييرات مارسيل كولر في الشوط الثاني كان لها دور في أحراز هدف أمام يانج أفريكانز التنزاني".

وأكمل: "كان لا بد بالدفع بأحمد نبيل كوكا في وسط الملعب عقب أحراز الهدف الأول لغلق المساحات على يانج أفريكانز التنزاني".

وتابع: "كان هناك 5 أو 6 فرص محققين أهداف للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني".

وأضاف: "التعادل اليوم غير مرضي للنادي الأهلي رغم تصدر المجموعة مبكرًا".

واختتم: "الأهلي أضاع فوز سهل على يانج أفريكانز التنزاني رغم الفرص التي اتيحت للفريق خلال المباراة".

وتعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.