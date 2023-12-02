نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال: سنخوض مباراة سوار الغيني بهدف الفوز.. ولا نعاني من مشاكل في الجبهة اليسرى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة سوار الغيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأوضح في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن سوار فريق جيد ويؤدي بصورة جيدة،ولديه هدف يسعى لتحقيقه في لقاء الغد، وأضاف أن الجهاز الفني للزمالك درس الفريق المنافس وتابع تسجيلات لمبارياته في الفترة الأخيرة.



وأَضاف أن الزمالك بدأ بصورة جيدة في دور المجموعات وحقق الفوز على أبو سليم الليبي، والفريق أغلق ملف مباريات الدوري من أجل التركيز في لقاء الغد أمام بطل غينيا.



وشدد القائم بأعمال المدير الفني على أنه لا يوجد فريق سهل وأخر صعب، والزمالك يخوض مبارياته المقبلة بمنتهى الجدية بعدما تجاوز الفريق المباراة الأولى بدور المجموعات.



وأوضح معتمد جمال أن الزمالك سيخوض لقاء الغد من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، مضيفًا أنه طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز حتى لا يبدأ الزمالك من نقطة الصفر مجددًا في حالة عدم تحقيق الفوز في لقاء الغد.



وشدد القائم بأعمال المدير الفني على أن الزمالك يحترم جميع المنافسين مثلما حدث في لقاء أبو سليم السابق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.



وأوضح أن الزمالك لا يعاني من أي مشكلة في الجبهة اليسرى في ظل وجود محمد عبد الشافي وحاتم سكر، بالإضافة إلى إجادة عمر جابر اللعب في هذا المركز مثلما حدث في المباراة السابقة أمام مودرن فيوتشر في الدوري.



وفيما يخص تأثر الفريق بغياب مصطفى شلبي قال معتمد جمال:" بالطبع نتمنى أن يعود مصطفى شلبي سريعًا، ولكن هناك أكثر من لاعب يجيد اللعب في نفسه مركزه سواء أحمد مصطفى "زيزو" أو إبراهيما نداي بالإضافة إلى شيكابالا".



وأوضح القائم بأعمال المدير الفني أنه عمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا في الفترة الماضية، وأشاد بمستوى عمر جابر لاعب الفريق من الناحية الفنية.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غدا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.