نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. عروض قوية لـ سامسون للرحيل عن الزمالك وجاهزية عبدالمنعم لخوض مونديال الأندية مع الأهلي وخطة محكمة من ريال مدريد لضم مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 1-12-2023 في السطور التالية.

عرض فنزويلي وقطري لسامسون أكينيولا

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأبيض تلقى عروض للرحيل خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف المصدر أن وكيل أعمال اللاعب أخطر مسؤولي النادي برغبة أحد الأندية الفنزويلية والقطرية في التعاقد مع سامسون خلال الانتقالات القادمة.

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الزمالك

محمد عبدالمنعم جاهز لخوض نهائيات مونديال الأندية

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة اقتراب محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الغياب عن المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية المقبلة.

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، لإصابة خلال تدريبات الفريق أمس، الجمعة، فى تنزانيا، حيث جاءت إصابته عبارة عن التواء فى كاحل القدم.

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محمد عبد المنعم

لا يعرف الاستسلام.. خطة ريال مدريد المحكمة لضم مبابي

يواصل مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز وبقيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق محاولته من أجل التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويرى ريال مدريد أهمية التعاقد مع مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات القادم، وذلك من أجل تعزيز صفوف فريقه.

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مبابي

الأهلي يتعادل أمام يانج أفريكانز بهدف لمثله في دوري أبطال إفريقيا

تعادل الأهلي أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في دار السلام بتنزانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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الأهلي

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد مباراة يانج افريكانز

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تقام في السادسة مساء اليوم على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

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