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أحمد جودة - القاهرة - في لحظات تحمل رونق الرياضة والتنافس، استطاع النادي الأهلي تحقيق إنجاز ملفت عندما اختتم لقاءه المثير أمام يانج أفريكانز التنزاني بتحقيق تعادل قيم على أرضية ملعب الخصم، كان الشوط الأول من المواجهة قد انتهى بتسجيل التعادل السلبي، ولكن في الشوط الثاني، أظهر الأهلي تفوقًا استفاد فيه من هفوة دفاعية وأحرز هدفًا عبر بيرسي تاو، قبل أن يعود يانج أفريكانز برد فعل قوي ويعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة.

بهذا التعادل، يحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، ويتبعه شباب بلوزداد بنفس الرصيد بفارق الأهداف، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الأخير بنقطة واحدة.

الأهلي يحافظ على الصدارة بتحقيق تعادلًا أمام يانج أفريكانز

في عالم ينبض بروح الرياضة والتنافس، تستعرض لنا ليلة اليوم فرصة لا تُضاهى، حيث يُلفت الأنظار المباراة بين الأهلي ويانج أفريكانز، والذي سيكون على موعد مع الإثارة والتشويق، بث مباشر مع جودة عالية الدقة HD يتاح لجماهير الرياضة عبر تويتر اليوم، وعلى منصة يلا شوت، لنُلهم بتجربة رياضية مثيرة تجمع بين عظمة اللعبة وسحر البث المباشر، دعونا نستعد للانغماس في عالم كروي فريد يجمع بين جمال اللعبة ومتعة مشاهدة الدوري الأفريقي.

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لن يكون لقاء الأهلي ويانج أفريكانز مجرد مباراة عادية، بل ستكون مواجهة بين فريقين عملاقين يتنافسان على تحقيق الانتصار وتحقيق الصدارة في المجموعة، يعد هذا اللقاء فرصة لرؤية تألق النجوم والمواهب في ميدان اللعب، وسيكون مشاهدوه على موعد مع تجربة فريدة تجمع بين الإثارة والمتعة الرياضية.

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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي المصري 3 نقاط (+3 فارق أهداف) 2- ميدياما الغاني 3 نقاط (-2 فارق أهداف) 3- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط (+2 فارق أهداف) 4- يانج أفريكانز التنزاني 0 نقاط (-3 فارق أهداف)

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