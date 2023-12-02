نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المارد الأحمر يعود بنقطة من خارج الديار"..يانج فوز يفرض التعادل على النادي الأهلي في الوقت القاتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "المارد الأحمر يعود بنقطة من خارج الديار"..يانج فوز يفرض التعادل على النادي الأهلي في الوقت القاتل..تعادل فريق يانج أفريكانز التنزاني مع النادي الأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، والذي أقيم مساءً اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، واستضاف اللقاء ملعب "بنجامين مكابا الوطني" في مدينة دار السلام.

وانطلقت صافرة التحكيم من أرض الملعب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

وفشل النادي الأهلي في حصد الثلاث نقاط في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، وذلك بعدما أحرز لاعب فريق يانج أفريكانز التنزاني هدف التعادل في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الثاني، فرغم محاولات الفريقين طوال الفريقين إلا أن مجريات المباراة لم تتحول إلا في الدقائق الأخيرة.

حيث أحرز هدف التقدم لصالح النادي الأهلي اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني، ومنذ ذلك الدقيقة بدأت المحاولات تتكثف من قبل لاعبي فريق يانج أفريكانز التنزاني، حتى تمكن اللاعب زوازوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، وفشل كلا الفريقين في تحويل النتيجة إلى الفوز، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

تمتلك شبكة قناة بي إن سبورت 6، حقوق بث جميع البطولات الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز اليوم على قناة بي إن سبورت 6.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن تعيين طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبدالعزيز بوه، لادارة لقاء النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

الموريتاني عبدالعزيز بوه حكما للساحة ويعاونه كلا من حميد الدين ديبا مساعد أول ويوسف محمد محمود مساعد ثاني وموسي دياو حكما رابعا .

وسبق وأدار عبد العزيز بوه المباراة الجولة الختامية من دور المجموعات في الموسم الماضي بين الأهلي والهلال السوداني، وتغلب الأهلي وقتها على الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحسم المارد الأحمر وقتها تأهله إلى ربع النهائي.

ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا "المجموعة الرابعة"

النادي الأهلي في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط.

نادي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

نادي ميدياما الغاني في المركز الثالث من دون نقاط.

نادي يانج أفريكانز التنزاني في المركز الرابع من دون نقاط.