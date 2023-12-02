الأهلي يواصل عقدة الملاعب التنزانية بعد التعادل أمام يانج أفريكانز

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل مخيب للامال حققه النادي الأهلي، أمام يانج أفريكانز التزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا.

سجل للأهلي الجنوب افريقي بيرسي تاو، بينما عادل النتيجة للفريق التراني باكوم زوزوا، في الدقائق الأخيرة.

رقم سلبي للأهلي في الملاعب التنزانية

الأهلي واصل رقمه السلبي، بعد التعادل وهو عدم الفوز على ملاعب تنزانيا سوى مرتين فقط في التاريخ.

فخلال 15 مواجهة، 8 منها أقيموا في تنزانيا لم يتفوق المارد الأحمر سوى في مواجهتين فقط.

وسجل المارد الأحمر 8 أهداف، أمام الأندية التنزانية على ملعبها بينما تلقى 7 أهداف باحتساب مواجهات اليوم.

ويواجه الأهلي الجولة القادمة، شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة، على ملعب السلام وذلك في تمام التاسعة مساء.