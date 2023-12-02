نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمي: بوب

خط الدفاع: تريبير- لاسيلس – شير – ليفرامينتو.

خط الوسط: برونو – جويلانتون – مايلي.

خط الهجوم: إسحاق – جوردون – ألميرون.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.