نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ". خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.