نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قرعة يورو 2024.. مواجهات نارية في انتظار كبار أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة أوروبا (يورو 2024) عن مجموعات نارية، تضم إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا، حيث حددت الصدام بين طرفي لقاء الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا في اليوم الموافق 14 يونيو من العام المقبل،

من المقرر لها أن تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام المقبل.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا، اسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: هولندا، النمسا، فرنسا، الفائز في المسار الأول من الملحق.

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، الفائز في المسار الثاني من الملحق.

المجموعة السادسة: تركيا، البرتغال، التشيك، الفائز في المسار الثالث من الملحق.

الملحق المؤهل لكأس الأمم الأوروبية

حيث تم توزيع المنتخبات المتأهلة للملحق إلى 3 مسارات، فيما سيتأهل عن كل مسار منتخب واحد لإكمال منتخبات يورو 2024.

المسار الأول: بولندا، ويلز، فنلندا، إستونيا.

المسار الثاني: إسرائيل، البوسنة والهرسك، أوكرانيا، أيسلندا.

المسار الثالث: جورجيا، اليونان، كازاخستان، لوكسمبورغ.

القنوات الناقلة لبطولة يورو 2024

تُنقل البطولة عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقلة لفعاليات يورو 2024 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.