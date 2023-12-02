بيرسي تاو يصل للهدف التاسع مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل أول أهدافه مع الأحمر هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، حيث أنه تمكن من الوصول للهدف التاسع له.



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره يانج أفريكانز بهدف لكل منهما حيث، نجح بيرسي تاو في إحراز الهدف الذي سكن شباك المنافس، ليصبح أول هدف له منذ مشاركته مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم.



وتمكن تاو من تسجيل الهدف للأهلي في الدقيقة ال86، في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويُعد هدفه الخامس مع الأهلي في الموسم الحالي من مجموع 14 مباراة بجميع المسابقات.



حيث سجل أول هدف له في دوري الأبطال في 4 يونيو الماضي، أثناء مواجه الوداد المغربي في مباراة الذهاب.

كما نجح تاو في تسجيل هدفه التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي في 26 مباراة.

وبهذا التعادل الذي حققه الأهلي اليوم تصدر جدول ترتيب مجموعته ب 4 نقاط، وفي الوصافة شباب بلوزداد الجزائري برفقة ميدياما الغاني برصيد 3نقاط، وينتهي الجدول بفريق يانج أفريكانز في الترتيب الأخير بنقطة واحدة.