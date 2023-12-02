نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من مدرب الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز في دوري الأبطال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان هدفه الفوز على يانج أفريكانز في تنزانيا لا سيما أن اللاعبين أتيحت لهم العديد من الفرص المؤكدة والتي لم تستغل، لافتًا إلى أن التعادل قد يكون مرضيًا بعدما وضع الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط.
وأضاف قمصان: جميع التغييرت كانت هجومية أمام يانج أفريكانز من أجل حسم المباراة، ونواصل العمل على علاج ظاهرة إهدار الفرص.
وأشاد المدرب العام باللاعبين الذين شاركوا خلال الشوط الثاني، مؤكدًا أن جميع البدلاء قدموا مردودًا قويًّا، وأن عودة لاعب بحجم عمرو السولية للمشاركة مع الفريق إضافة كبيرة لما يمتلكه من خبرة كبيرة.
وأكد قمصان أن اللاعبين بذلوا مجهودًا بدنيًّا كبيرًا في ظل الأجواء بتنزانيا، وأمام فريق يانج أفريكانز القوي والمميز.
وأوضح المدرب العام أن الفريق افتقد جهود محمد عبد المنعم بسبب كدمة في كاحل القدم، وأن الجهاز الفني دائمًا ما يكون لديه الثقة في جميع اللاعبين، مشيدًا بما قدمه الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم خلال المباراة.
واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي مطالب بحسم جميع المباريات على ملعبه، خاصة المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.