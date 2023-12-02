نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة في الزمالك ويوضح مصير رمضان صبحي.. بركات يشيد بقرار كولر وبنود توقيع أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم السبت 2 ديسمبر 2023.

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة في الزمالك

فجر إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مفاجأة بشأن بديل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، بعد قرار إيقافه وعرضه للبيع.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك بدأ في التحرك للتعاقد مع بديل أحمد فتوح نجم القلعة البيضاء، بعدما قرر المسؤولين رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير".

وتابع: "المسؤولين في الزمالك قطعوا شوط كبير في التفاوض والحديث، من أجل الحصول على موافقة مبدئية للحصول على توقيع بديل فتوح".

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إبراهيم سعيد: رمضان صبحي مستمر مع بيراميدز

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رمضان صبحي، وحقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك خلال الفترة الراهنة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "رمضان صبحي مستمر مع بيراميدز والإدارة تتمسك بخدماته بسبب دوري أبطال إفريقيا ولا يوجد مفاوضات مع الزمالك".

وأوضح: "رمضان صبحي مستمر مع بيراميدز ولا نية تمامًا للرحيل خلال الفترة المقبلة، خاصًة وأن بيراميدز يُنافس في دوري أبطال إفريقيا وفي مجموعة صعبة والفريق لديه هدف للوصول لأبعد مدى في البطولة".

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بركات يشيد بقرار استبعاد أكرم توفيق

أشاد الإعلامي محمد بركات، بقرار المدير الفني السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باستبعاد أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق من مواجهة يانج أفريكانز المقبلة.

وأكد بركات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " غياب أكرم توفيق عن مباراة يانج أفريكانز طبيعيا خاصة بعد مشاركته في العديد من المباريات خلال الفترة الأخيرة".

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أحمد أبو مسلم: قرار رحيل سيد عبد الحفيظ خطأ

قال أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن قرار رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، كان خطأ.

وقال أبو مسلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار"

:" قرار رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي كان خطأ، لأن أيضًا التوقيت كان سيئ، وهذا ليس التوقيت المناسب لتغيير مدير الكرة مثل سيد عبد الحفيظ بجانب عدم وجود بديل جاهز، لا استطيع اللوم على خالد بيبو لأنه جاء أيضًا في وقت صعب".

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حسن مصطفى ينتقد المثلوثي

انتقد حسن مصطفى، لاعب الزمالك السابق، التونسي حمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأبيض، ويرى بأنه يعاني من أخطاء في التمركزات الدفاعية.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " حمزة المثلوثي يظهر بشكل مميز مع الزمالك بسبب تراجع مستوى كل اللاعبين من حوله في خط الدفاع".

وتابع: "تمركز المثلوثي الخاطئ هو ما يضع مهاجمي الخصوم في موقف انفراد بحارس مرمى الزمالك".

وأتم: " سرعة المثلوثي هي من تساعده على تصحيح تمركزاته الخاطئة، مثلما حدث في كرتي فيستون مايلي أمام بيراميدز، وغنام محمد أمام مودرن فيوتشر".

بنود توقيع أحمد فتوح مع الأهلي الموسم المقبل

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن تفاصيل صفقة انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، لصفوف الأهلي، خلال الميركاتو المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي حصل علي توقيع أحمد فتوح لمدة ثلاثة مواسم بعدما وصل الطرفان لصيغة اتفاق".

وأكد: "أحمد فتوح سوف يحصل على مبلغ وقدره 20 مليون جنيه كمنحة تعاقده مع الأهلي".

وأضاف: "تم الإتفاق على أن يوقع أحمد فتوح لمدة ثلاث مواسم، بداية من الموسم الكروي المقبل ووضعه ضمن الفئة المادية الأولى داخل الفريق".

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نجم الأهلي السابق ينتقد أحمد عبدالقادر

انتقد حسن مصطفى، نجم النادي الأهلي السابق، أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لاعب مزاجي.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى أحمد عبدالقادر، جناح النادي الأهلي، وهو ما جعله يتعرض للكثير من الانتقادات.

وأشار مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أحمد عبدالقادر لاعب مزاجي، وهذا النوع من اللاعبين لن تنجح داخل الأهلي".