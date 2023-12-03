الرياضة

طائرة الزمالك يفوز على الصيد بنتيجة 3-1 في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق الصيد بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.


وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:


25/17
25/23
23/25
25/23


ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من أندية، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الطيران يوم السبت المقبل على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى لمسابقة الدوري.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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