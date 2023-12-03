سيميوني يهاجم تشافي.. تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيواجه برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

تقام مباراة الفريقين الكبيرين مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر بالدوري الإسباني، وتبدأ المواجهة المنتظرة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: أكسيل فيتسل وماريو هيرموسو ورودريجو ريكيلمي وناهويل مولينا وخوسيه خيمينيز.

خط الوسط: كوكي ورودريجو دي باول وماركوس يورينتي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان وألفارو موراتا.

ويحتل الروخي بلانكوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يأتي رابعًا.