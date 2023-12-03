نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق مانشستر يونايتد؛ بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

وفي الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني؛ تمكن اللاعب جوردون نجم فريق نيوكاسل يونايتد؛ من تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية، سكنت شباك حارس اليونايتد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق نيوكاسل يونايتد؛ إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 26 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر يونايتد عند المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.