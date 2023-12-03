نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم.. أرسنال في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل، أحداث مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي شهدت مواجهات قوية بين الفرق.

حيث تمكن فريق نيوكاسل يونايتد؛ من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على ملعب جيمس بارك.

بينما حقق فريق أرسنال الفوز على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد بجدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباريات اليوم

1- آرسنال 33 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- أستون فيلا 28 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

6- توتنهام 24 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- برينتفورد 19 نقطة

11- تشيلسي 16 نقطة

12- كريستال بالاس 15 نقطة

13- وولفرهامبتون 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينجهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- إيفرتون 7 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

