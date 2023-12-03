نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "على أعتاب الرحيل".. تطورات مفاجئة بشأن مفاوضات الشباب وزيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من العروض المحلية والخليجية، خلال الفترة الأخيرة، للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ولم يحسم نجم الزمالك حتى الآن، مصيره النهائي من البقاء أم الرحيل عن صفوق الفارس الأبيض.

- تطورات مفاوضات زيزو والشباب

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الشباب السعودي لا يزال يتمسك بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " أخر عرض للشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عند 7 ملايين دولار، ولكن حال وصول عرض رسمي جديد من المحتمل أن يكون برقم تاريخي".

وتحاول إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية، إقناع نجم الفريق بتجديد عقده مع الفارس الأبيض، قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتحصين لاعبيه.

