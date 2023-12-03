نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد الهلال الليبي في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلاقي فريق مودرن فيوتشر نظيره الهلال الليبي، على أرض ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية يوم الأحد 3 ديسمبر، في إطار الجولة الثانية في كأس الكونفدرالية الإفريقية.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال الليبي ضد مودرن فيوتشر

تُذاع بشكل حصري ورسمي على شبكة بي إن سبورت القطرية bein sport، وبالتحديد على قناة bein sports H6.



معلق مباراة فيوتشر ضد الهلال الليبي

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة التعليق للمعلق الرياضي عادل خلو، لينقل أحداث اللقاء للمشاهدين.



حكم مباراة الهلال الليبي وفيوتشر

ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي، يتضمن جلال جيد حكم ساحة، ويساعده يحيي نوهيل وعبد الصمد ابرتونى كمساعدين، وكيش مصطفى كحكم رابع. وسيكون انجيسوم اوجباماريم من إريتريا مراقبًا للمباراة.

