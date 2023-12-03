نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر ضد الهلال الليبي.. ثبتها دون تشفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عاشقي الكرة الأفريقية في مشاهدة المباراة التي من المقرر لها أن تجمع مودرن فيوتشر وفريق الهلال الليبي، على أرض ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية يوم الأحد 3 ديسمبر، في إطار الجولة الثانية في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال الليبي ضد مودرن فيوتشر

تُذاع بشكل حصري ورسمي على شبكة بي إن سبورت القطرية bein sport، وبالتحديد على قناة bein sports H6.

معلق مباراة فيوتشر ضد الهلال الليبي

سيتولى المعلق الرياضي عادل خلو مهمة التعليق على المباراة، لينقل أحداث اللقاء للمشاهدين.

يمكن لعشاق الكرة الافريقية ومتابعى الكونفدرالية متابعة المباراة على القنوات التالية دون تشفير:

- قناة Sky Sport 1 Deutschland

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- قناة BT Sport 2 HD