الرياضة

لاعب نواذيبو الموريتاني: بيراميدز من أفضل أندية إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد بون أعمر لاعب فريق نواذيبو الموريتاني، أن بيراميدز يعد أفضل الأندية في إفريقيا.

لاعب نواذيبو الموريتاني: بيراميدز من أفضل أندية إفريقيا

قال بون أعمر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سعداء بالفوز على بيراميدز، الفوز غير متوقع، لكننا كنا في أقصى درجات التركيز خاصة بعد طرد مدافع نواذيبو".

وأكمل: "الهدف الأول جاء في الوقت المناسب ومنحنا السيطرة على المباراة، والهدف الثاني كان رائعًا للغاية".

واستطرد: "الاتحاد الموريتاني يسعى لتطوير الكرة للتواجد على منصات التتويج في قارة إفريقيا، والكرة في موريتانيا في تطور دائم".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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