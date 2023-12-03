ريكاردو فورموسينيو: مودرن فيوتشر استعد بشكل جيد لمواجهة الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

قال ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر أن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ريكاردو فورموسينيو: ضغط المباريات في الفترة الحالية سيؤثر علينا

وصرح ريكاردو فورموسينيو في الموتمر الصحفي قبل المباراة: "نتعامل مع كل الظروف ومنها ضغط المباريات التي يعاني منه الفريق".

وأكمل: "ملعب المباراة من النجيل الصناعي ولكن سنحاول تغطي عقبة ملعب المباراة".

وتابع: "تم إستقبالنا أثناء الوصول إلي ليبيا بحسن استقبال من جانب نادي الهلال الليبي".

وأضاف: "الهلال الليبي يمتلك خط دفاع قوي ولكن الفريق جاهز لمواجهة الهلال الليبي".

واختتم: "هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب شهداء بنينا.

