نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يغري صفقة الأهلي المنتظرة واللاعب يحسم وجهته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باتت إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، على بُعد خطوات من حسم أول الصفقات الشتوية، خلال فترة يناير القادمة، لتدعيم صفوف الفريق لمواصلة مسيرة التتويج بالألقاب مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

ووضع كولر بعض المراكز التي يرغب في تدعيمها خلال الميركاتو الشتوي المنتظر، خاصة وأن الفريق يخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية العام الحالي.



- الزمالك يفاوض عمر كمال

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك قام بتقديم عرض مغري من الناحية المادية للاعب بجانب نادي بيراميدز للحصول على توقيعه بالميركاتو الشتوي".

وأختتم أمير هشام: " الزمالك دخل في مفاوضات مفاوضات مع اللاعب، في ظل اقتراب حل أزمة إيقاف القيد وتباطؤ من مسؤولي النادي الأهلي، ولكن حتى الآن عبدالواحد رغبته الانضمام إلى التتش".

