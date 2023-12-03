نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم مجموعة الموت.. تفاصيل بطولة يورو 2024 ومصير الثلاث منتخبات من الملحق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والمقامة حاليا في مدينة هامبورج محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد أن تم الكشف المنتخبات المتأهلة للبطولة في ظل تواجد مجموعة نارية بين المنتخبات الكبرى فى القارة العجوز.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير الآتي، كل ما يتعلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي يهتم بها الجمهور ويبحث عنها في كل مكان.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة هامبورج عن المنتخبات التي ستشارك في بطولة أوروبا (يورو 2024) والتي شهدت مجموعة نارية سميت بمجموعة الموت، والتي تضم كل من إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.

وتستضيف ألمانيا البطولة المرتقبة، والتي تقام في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو من العام المقبل والتي تشهد اهتمام وترقب جماهيري كبير من كل مكان حول العالم.

وحجز منتخب ألمانيا مقعده في يورو 2024 عقب أن تأهل بشكل مباشر إلى النهائيات كونه المضيف، في حين حجز 20 فريقًا آخر مقعدهم في البطولة من خلال التصفيات.

ومن المقرر أن يكتمل عدد المنتخبات المشاركة من خلال الملحق الذي يقام في مارس المقبل وذلك باختيار ثلاثة منتخبات فقط.

وسيتم التنافس على المراكز الثلاثة الأخيرة في بطولة أمم أوروبا 2024 من قبل 12 فريقًا وسيكون ذلك الخيار بناءً على أدائهم في دوري الأمم الأوروبية 2022/23، وسيتم العمل على تقليص الفرق الـ 12 إلى الثلاثة الأخيرة من أجل إكمال المنتخبات المشاركة في البطولة.

وفي سياق ذلك فيتأهل أول فريقين في كل مجموعة من مجموعات البطولة الست إلى دور الـ16، وذلك بجانب أفضل 4 منتخبات قامت بالحصول على المركز الثالث.

تفاصيل بطولة يورو 2024 ومصير الثلاث منتخبات من الملحق

وجاءت المجموعات المختارة من قرعة بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" كالتالى:

المجموعة الأولى: ألمانيا، اسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: هولندا، النمسا، فرنسا، الفائز في المسار الأول من الملحق.

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، الفائز في المسار الثاني من الملحق.

المجموعة السادسة: تركيا، البرتغال، التشيك، الفائز في المسار الثالث من الملحق.

بينما جاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

المستوى الأول: ألمانيا (المضيفة)، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.

المستوى الثاني: المجر، الدنمارك، ألبانيا، النمسا، تركيا، رومانيا.

المستوى الثالث: اسكتلندا، سلوفينيا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، كرواتيا، هولندا.

المستوى الرابع: صربيا، إيطاليا، سويسرا وثلاثة فائزين في الملحق

الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، وذلك عقب أن نجح في الفوز بالمباراة النهائية على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح.

