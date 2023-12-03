نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك يغري صفقة الأهلي المنتظرة والتحكيم المصري يحسم صدارة مجموعة الوداد وحقيقة عرض الشباب لزيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

الزمالك يغري صفقة الأهلي المنتظرة واللاعب يحسم وجهته

باتت إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، على بُعد خطوات من حسم أول الصفقات الشتوية، خلال فترة يناير القادمة، لتدعيم صفوف الفريق لمواصلة مسيرة التتويج بالألقاب مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

ووضع كولر بعض المراكز التي يرغب في تدعيمها خلال الميركاتو الشتوي المنتظر، خاصة وأن الفريق يخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية العام الحالي.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك قام بتقديم عرض مغري من الناحية المادية للاعب بجانب نادي بيراميدز للحصول على توقيعه بالميركاتو الشتوي".

وأختتم أمير هشام: " الزمالك دخل في مفاوضات مفاوضات مع اللاعب، في ظل اقتراب حل أزمة إيقاف القيد وتباطؤ من مسؤولي النادي الأهلي، ولكن حتى الآن عبدالواحد رغبته الانضمام إلى التتش".

بعد سقوطه مجددا.. التحكيم المصري يحسم صدارة مجموعة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن حكام مباراة اسيك أمام جالاكسي، وذلك في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

واختار الاتحاد الافريقي محمد عادل، وذلك لقيادة مباراة الذهاب والتي ستقام في التاسع من شهر ديسمبر الحالي.

بينما يتواجد أمين عمر في مباراة الإياب والتي ستقام في التاسع عشر من الشهر نفسه.

وبات الوداد المغربي في خطر، عقب السقوط في الجولتين الماضيتين، ليكون حسم بقاءه في البطولة بيد الثنائي اسيك ميموزا الايفواري،وجالاكسي البوتسواني.

وبات الثنائي في الصدارة معا برصيد 4 نقاط لتكون الجولتين الثالثة والرابعة حاسمة لموقف الوداد.

ويتواجد كلا من الوداد المغربي، اسيك ميموزا الايفواري، جالاكسي البوتسواني، وسيمبا التنزاني.

تطورات مفاجئة بشأن مفاوضات الشباب وزيزو

تلقى أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من العروض المحلية والخليجية، خلال الفترة الأخيرة، للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ولم يحسم نجم الزمالك حتى الآن، مصيره النهائي من البقاء أم الرحيل عن صفوق الفارس الأبيض.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الشباب السعودي لا يزال يتمسك بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " أخر عرض للشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عند 7 ملايين دولار، ولكن حال وصول عرض رسمي جديد من المحتمل أن يكون برقم تاريخي".

وتحاول إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية، إقناع نجم الفريق بتجديد عقده مع الفارس الأبيض، قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتحصين لاعبيه.

