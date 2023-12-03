نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات الجولة السادسة عشر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يتصدر نادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر والأهلي على الصدارة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات الجولة السادسة عشر التي ستبدأ الخميس القادم.
- موعد مباريات الجولة 16
الخميس 7/12 الحزم ضد الفتح 5:00.
الاتحاد ضد ضمك 5:00.
الشباب ضد الاتفاق 8:00.
الجمعة 8/12 التعاون ضد الفيحاء 5:00.
الهلال ضد الطائي 5:00.
الخليج ضد أبها 5:00.
النصر ضد الرياض 8:00.
السبت 9/12 الأهلي ضد الرائد 5:00.
الوحدة ضد الاخدود 8:00.
- ترتيب الدوري السعودي
1- الهلال 41 نقطة
2- النصر 34 نقطة
3- الأهلي 30 نقطة
4- الاتحاد 28 نقطة
5- التعاون 28 نقطة
6- الفتح 24 نقطة
7- الاتفاق 23 نقطة
8- ضمك 21 نقطة
9- الفيحاء 19 نقطة
10- الوحدة 19 نقطة
11- الطائي 17 نقطة
12- الشباب 16 نقطة
13- الرياض 16 نقطة
14- الخليج 13 نقطة
15- الاخدود 13 نقطة
16- أبها 13 نقطة
17- الرائد 12 نقطة
18- الحزم 8 نقاط
- هدافي الدوري السعودي
1- رونالدو 15 هدف
2- ميتروفيتش 13 هدف
3- نكودو 11 هدف
4- مينساه 9 أهداف
5- كريم بنزيما 9 أهداف
- القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة ssc sports 1
القمر: بدر
التردد: 12418
الاستقطاب: افقي
الترميز: 27500
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