نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار كوبا الغيني.. زيزو يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيعمتد عليه معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره سوار الغيني، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع للزمالك، في مواجهة نظيره فريق سوار الغيني ضمن منافسات الكونفدرالية.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

ونجح أبناء ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره أبو سليم الليبي، بهدف نظيف أحرزه يوسف إبراهيم أوباما برأسية قوية سكنت شباك الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى للكونفدرالية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية الإفريقية

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسي، إبراهيما نداي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى "زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ضد سوار كوبا الغيني

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق سوار الغيني، مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.