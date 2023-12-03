نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صن داونز كلمة السر.. الأهلي والوداد يترنحون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، مفاجات كبيرة منذ البداية، والتي جاءت عنوانها تحت سقوط الكبار.

لكن اللافت للنظر سقوط الثنائي، الوداد المغربي والأهلي المصري، واجهوا سوء توفيق كبير منذ بداية البطولة، فالفريق المغربي تلقى الخسارة في الجولتين أمام جالاكسي البتسواني، اسيك ميموزا الايفواري.

أمًا بطل إفريقيا فكان أسعد حظا، بشكل نسبي فاستطاع التفوق في الجولة الأولى، لكن واجه سوء الحظ في الدوري المحلي، بداية من تعادلين متتالين، وفوز وحيد وأخيرا التعادل في مباراة يانج أفريكانز.

ولكن ما السر في صن داونر ؟

صن داونر الجنوب افريقي، لاقى الأهلي في دور نصف نهائي الدوري الافريقي، ليتفوق عليه ذهابا، ويتعادل إيابا وبذلك يكون الاهلي خارج البطولة.

المواجهة في نهائي البطولة كان أمام الوداد، والذي سعى فيها أصحاب القمصان الصفراء لرد ثأر النسخة الاخيرة من بطولة افريقيا، لتنجح الخطة في النهاية ويتوج صن دوانز.

الطريف في الأمر أن صن داونر قد تلقى الخسارة امام مازيمبي، لتصيبه لعنة تتويجه بالدوري الافريقي، كما أصابت بطل ووصيف دوري ابطال افريقيا.