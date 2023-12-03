نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة لمباراة.

ما مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر في الدوري الإيطالي؟

ليتشي ضد بولونيا

تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

فيورنتينا ضد ساليرنيتانا

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

أودينيزي ضد هلاس فيرونا

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ساسولو ضد روما

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

نابولي ضد أنتر ميلان

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمدة ثلاث سنوات.

تردد قناة ابو ظبي 1

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

جودة القناة hd.

تردد قناة ابو ظبي 2

القمر الصناعي النايل سات.

تردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة اس دي.