نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024، قبل مواجهات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر؟

موقف يوفنتوس وإنتر ميلان من ترتيب الدوري الإيطالي؟

يتصدر نادي يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33نقطة، بينما يأتي نادي إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

1- يوفنتوس، 33 نقطة

2 - إنتر ميلان 32 نقطة

3- ميلان، 29 نقطة

4- نابولي، 24 نقطة

5- روما، 21 نقطة

6- بولونيا، 21 نقطة

7- أتالانتا، 20 نقطة

8- فيورنتينا، 20 نقطة

9- مونزا، 18 نقطة

10- فروزينوني، 18 نقطة

11- لاتسيو، 17 نقطة

12- تورينو، 16 نقطة

13- ليتشي، 15 نقطة

14- ساسولو، 15 نقطة

15- جنوى، 14 نقطة

16- أودينيزي، 11 نقطة

17- كالياري، 10 نقاط

18- إمبولي، 10 نقاط

19- هيلاس فيرونا 9 نقاط

20- ساليرنيتانا، 8 نقاط

وتنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمدة ثلاث سنوات.

تردد قناة ابو ظبي 1

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

جودة القناة hd.

تردد قناة ابو ظبي 2

القمر الصناعي النايل سات.

تردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.