نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الايطالي 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الأحد بسام أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشتعلت المنافسة مبكرًا على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، بين العديد من اللاعبين المتميزين داخل البطولة قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر من "الكالتشيو".

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1 لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 13 هدفًا.

2 أوليفيه جيرو، ميلان، 7 أهداف.

3 دومينيكي بيراردي، ساسولو، 7 أهداف.

4 أندريا كولباني، مونزا، 6 أهداف.

5 نيكولاس جونزاليس، فيورنتينا، 6 أهداف.

6 روميلو لوكاكو، روما، 6 أهداف.

7 فيكتور أوسيمين، نابولي، 6 أهداف.

8 ماتياس سولي، فروزينوني، 6 أهداف.

9 ماتيو بوليتانو، نابولي، 5 أهداف.

10 جياكومو بونافينتورا، فيورنتينا، 5 أهداف.

وتنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمدة ثلاث سنوات.

تردد قناة ابو ظبي 1

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

جودة القناة hd.

تردد قناة ابو ظبي 2

القمر الصناعي النايل سات.

تردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة اس دي.