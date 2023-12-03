نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الايطالي 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الأحد بسام أحمد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
اشتعلت المنافسة مبكرًا على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، بين العديد من اللاعبين المتميزين داخل البطولة قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر من "الكالتشيو".
ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
1 لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 13 هدفًا.
2 أوليفيه جيرو، ميلان، 7 أهداف.
3 دومينيكي بيراردي، ساسولو، 7 أهداف.
4 أندريا كولباني، مونزا، 6 أهداف.
5 نيكولاس جونزاليس، فيورنتينا، 6 أهداف.
6 روميلو لوكاكو، روما، 6 أهداف.
7 فيكتور أوسيمين، نابولي، 6 أهداف.
8 ماتياس سولي، فروزينوني، 6 أهداف.
9 ماتيو بوليتانو، نابولي، 5 أهداف.
10 جياكومو بونافينتورا، فيورنتينا، 5 أهداف.
وتنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمدة ثلاث سنوات.
تردد قناة ابو ظبي 1
القمر الصناعي النايل سات.
تردد القناة 11411.
معدل الترميز 27500.
الاستقطاب عمودي.
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